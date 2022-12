Patienter med nældefeber efter coronavaccine får genoptaget sager

- Nu bliver næste skridt at vurdere, om patienterne for eksempel har fået nældefeber i så alvorlig grad, at det kan give erstatning, lyder det i pressemeddelelsen.

Har man fået vedvarende bivirkninger, opfordrer Patienterstatningen til at henvende sig.

- Hvis man har fået alvorlig bivirkning, så skal man endeligt kontakte os. Det kan for eksempel være kronisk nældefeber eller tinnitus med hørenedsættelse i tidsmæssig sammenhæng med vaccinen, siger Karen-Inger Bast.