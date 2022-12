Dronningen fejrer jul med sin søster på Djursland

2022 har været et usædvanligt år i det danske kongehus. Store fester i anledning af dronningens 50-års regentjubilæum - men også en konflikt i familien - har ryddet forsider og givet gule breakingbjælker på tv.

For knap var jubilæet fejret, før prins Joachim udløste den største krise i kongefamilien i årtier, da han offentligt kritiserede sin mor for at fratage fire af sine børnebørn deres titler.