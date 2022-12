El-selskaber forsikrer om robusthed på elnettet jule- og nytårsaften

De to elselskaber leverer strøm til store dele af Sjælland, og deres samlede antal kunder tæller 2,6 millioner sjællændere, fremgår det af pressemeddelelsen.

I forhold til elpriserne, vil det højere strømforbrug ikke give højere priser på deres transportydelse til el, oplyser Madsen.

- Men på det generelle elmarked kan priserne blive presset, da priserne typisk er højest i perioder, hvor forbruget også er højt. Men samtidig bruger industrien jo ikke særlig meget strøm hen over jul og nytår, siger han.

Et særligt element, som de to selskaber har haft for øje i undersøgelsen, er det generelle øgede pres på elnettet fra flere varmepumper og elbiler.

- Der er klart, at det betyder, at vi skal udbygge elnettet, så vi kan servicere det behov, som der bliver efterspurgt.