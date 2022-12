PET og FE efter Samsam-historier: En dialog bekræfter ikke noget

Her stod der, at parterne forhandlede om et forlig.

- Uden at gå ind i den konkrete sag kan PET og FE generelt oplyse, at danske efterretningstjenester, som alle andre danske myndigheder, skal agere inden for de gældende retlige rammer, som overordnet er fastlagt af lovgivningsmagten, lyder det i udtalelsen fra PET og FE.

Brevene er sendt til Ahmed Samsam, i forbindelse med at han skiftede advokat.

Samsam blev i 2018 idømt otte års fængsel ved en spansk domstol for at have tilsluttet sig den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).