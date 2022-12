Fodboldspiller tiltalt for seksuelt overgreb og krænkelser

Det er tidligere kommet frem, at han nægter sig skyldig. Og det gør han fortsat, oplyser hans forsvarer i sagen, Tenna Dabelsteen, til Ekstra Bladet.

Ifølge anklageskriftet skal han i april på Hotel Imperial i København have befølt en kvinde på brysterne under blusen, forsøgt at tiltvinge sig samleje med hende og tvunget hende til oralsex.

Ifølge anklagemyndigheden er der tale om blufærdighedskrænkelse, forsøg på voldtægt og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

I to andre tilfælde i sommer har han ifølge anklageskriftet krænket kvinder. Den ene skal han blandt andet have forsøgt at kysse flere gange og berørt på hendes bare lår.