11 år efter røveri er 37-årig serber udvist af Danmark

Serberen forklarede under retsmødet, at han frivilligt havde ladet sig anholde. Han var sågar rejst fra Serbien til Kroatien udelukkende for at blive udleveret til Danmark.

Det skyldtes, at han godt kunne tænke sig at rejse med sine nu voksne børn. Men han var klar over, at han i så fald ville være blevet anholdt grundet efterlysningen.

- Jeg befinder mig her, fordi jeg har lyst til, at det her skal overstås, sagde han via sin serbiske tolk.

Den sidste gerningsmand fra røveriet er aldrig blevet anholdt, men den 37-årige har givet hans navn til Københavns Politi, der nu er i kontakt med serbisk politi.

Serberen modtog straffen på to år og tre måneders fængsel efter en kort snak med sin forsvarsadvokat.