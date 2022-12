Den 31-årige var ifølge Nordjyske kun sigtet for at have krænket 11 piger, men under retsmødet torsdag tilstod han og erkendte altså endnu flere krænkelser.

Pigerne var i alderen 4 til 14 år.

Der er ifølge TV2 Nord tale om krænkelser på det sociale medie Snapchat, hvor manden på forskellige profiler skal have overtalt pigerne til blandt andet at tage nøgenfotos af sig selv.

Den 31-årige skal ifølge TV2 Nord ofte have truet de piger, han kom i kontakt med på Snapchat, til at sende pornografiske billeder af sig selv.