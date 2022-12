Smittestigning er sket i hele landet, men især i hovedstadsområdet. Der er også sket en stigning i antal hospitalsindlæggelser, men også primært i hovedstadsområdet.

- Vi har over de sidste par uger set en stigning i influenza. Det ser man typisk her i starten af vinteren, siger direktør for SSI Henrik Ullum.

- På den måde er der ikke noget usædvanligt i det, men det er dog en påmindelse for os alle sammen om, at vi skal forvente, at vi får en influenzaepidemi denne vinter, hvilket vi ellers delvist har været forskånet for under coronaepidemien. Men det er for tidligt at sige, hvor stor den bølge bliver.