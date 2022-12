Desuden skulle han have håndteret meget store pengebeløb i forbindelse med salget af narkotikaen. Retten var enig med anklagemyndigheden i, at narkosalget var meget professionelt, og at det var meget indbringende.

Ifølge Midtjyllands Avis er den dømte den 30-årige Mike Vad Schade fra Silkeborg.

Anklagemyndigheden krævede, at den almindelige strafferamme for alvorlig narkokriminalitet blev udvidet på grund af skærpende omstændigheder.

Specialanklager Jesper Klyve er tilfreds med dommen.