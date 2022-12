Breve omtaler forhandlinger mellem PET, FE og Samsam

Sagen om Samsam var en del af valgkampen i Danmark. Men efterfølgende har regeringspartierne ikke fundet det nødvendigt at undersøge sagen yderligere.

De tre regeringspartier - Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne - havde under valgkampen ellers lovet, at Samsam-sagen blev en del af en kommende undersøgelse af FE. Men det er ikke sket alligevel.

I regeringsgrundlaget står der, at der skal nedsættes en kommission, som skal undersøge hjemsendelserne af medarbejdere i FE.

Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, langer ud efter regeringen, som, mener han, agerer komiske Ali, når den ikke finder anledning til at undersøge sagen yderligere.

- Det er en regulær skandale om et muligt justitsmord. Skeletterne vælter ud, skriver Hvelplund på Twitter.

FE har ingen kommentarer til de nye dokumenter, som er kommet frem, skriver både DR og Berlingske.

PET har ingen kommentarer til DR, mens Berlingske arbejder på at få en kommentar.

Ifølge Erbil Kaya, der er advokat for Samsam i dag, er det nu bekræftet, at der har været forhandlinger mellem Samsam og efterretningstjenesterne om et forlig.

- For mig at se bliver det her ”the smoking gun” og ret afgørende. Det kan gå hen og blive et vendepunkt, siger Kaya til DR.