FE-chef afviser turbulens i tjenesten: Har leveret godt

Ellers afviser han at kommentere de enkelte sager om Findsen, der er tiltalt for at røbe statshemmeligheder til blandt andet journalister og en tidligere rigspolitichef, og om den kommende undersøgelse af hjemsendelserne af ledende FE-medarbejdere.

Det er skrevet ind i regeringsgrundlaget for den nye SVM-regering, at sagen om hjemsendelser af ledende FE-medarbejdere skal undersøges.

Det skal undersøges, om der er taget ”usaglige hensyn” i forbindelse med hjemsendelserne.

- I respekt for den verserende straffesag vil regeringen, når sagen er afsluttet, tage stilling til behovet for en yderligere undersøgelseskommission og drøfte det med Folketinget, står der i grundlaget.

Der er også et politisk pres for at få undersøgt sagen om den terrordømte Ahmed Samsam, der sidder fængslet.