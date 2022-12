30-årig tiltalt for at dræbe læge på hjemmebesøg

Med en urtekniv jagtede han rundt efter lægen, og ude på opgangen stak han ham to gange med kniven. Det ene stik ramte højre hjertekammer.

Lægen overlevede i første omgang, men døde en uge senere på sygehuset.

Moren til den 30-årige så ikke selve knivstikkeriet, men hørte lægen råbe om hjælp. Hun ringede til politiet, og da betjente ankom, holdt en mand hendes søn tilbage i ejendommens gård.

Dagen efter blev den 30-årige fremstillet i et grundlovsforhør. Her erkendte han, at han havde stukket lægen to gange med en kniv.