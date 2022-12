Strandfoged har fundet stjålet urne og kirkesølv ved Søndervig

Selv om det vigtigste indhold af pengeskabet nu er fundet, fortsætter politiet jagten på gerningsmændene.

Tirsdag oplyste politiet, at man har sikret dna fra nogle salmetal, som er sendt til analyse.

Der arbejdes ud fra, at der har været flere gerningsmænd om tyveriet, og at de formentlig har planlagt det og haft en sækkevogn med til at bære pengeskabet.

På grund af pengeskabets størrelse arbejdes der også ud fra, at gerningsmændene er kørt fra kirken i en bil af en vis størrelse.