Straffejuraens førstemand tager gerne del i debatten

Jørn Vestergaard er en af landets mest anerkendte strafferetseksperter, og han er stadig en aktiv deltager i aviser og tv-udsendelser, selv om han fylder 75 år.

Han er heller ikke bleg for at bevæge sig ind på sprængfarlige emner, og senest udgav Vestergaard og et par kolleger et meget omtalt og længere notat i minksagen om, hvorfor der ikke er grundlag for en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen (S).