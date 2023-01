Arbejdsgivernes mand sluttede med storfusion

Da han vendte hjem, tog han en etårig handelseksamen, men uden egentlig at have en dybere formål med sit eksamensbevis. Han levede i stedet med egne ord et »hippie liv – dog med en decideret disciplin, da jeg dyrkede atletik på top plan«. Disciplinen var tikamp tilsat et pift af hækkeløb.

I 1972 tog kom der alligevel en hue på hovedet, da Søren B. Henriksen bestod en studentereksamen på aftenkursus, hvor der blev tjent til dagen og vejen med arbejde i dagtimerne.

Efter sin eksamen testede han flere forskellige boglige studieretninger som pædagogik, biologi og videnskabsfilosofi, inden valget faldt på juraen.