En journalist med farvefjernsyn i blodet

Det blev starten på en lang karriere på TV 2, og allerede på det tidspunkt var det tydeligt, at Ulla havde et særligt talent, som sendte hende til USA i en årrække. Her dækkede hun blandt andet Bill Clintons første valgkampagne, og i 1994 flyttede hun permanent til Washington som TV 2’s korrespondent. På det tidspunkt var hun kun 31 år.

Overgreb på TV 2

Hun har været nyhedsdirektør på tv-stationen siden 2021, hvor hun afløste Mikkel Hertz. Opgaven lyder på at sikre TV 2’s gennemslagskraft i en digital tid, hvor flere og flere streamer fjernsyn, men også at sikre en god ledelse for medarbejderne.

Ved tiltrædelsen fik hun ros fra tillidsmand Lennart Sten, der til fagbladet Journalisten kaldte hende for ”det modsatte af den alfahankultur, som TV 2 har haft i den øverste ledelse i mange år”.