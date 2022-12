Topchef er dømt for at udsætte cyklist for fare

En chef i en stor virksomhed er onsdag blevet dømt for at have udsat en cyklist for fare i trafikken i Aalborg.

Retten i Aalborg har fastsat straffen på 60 dages fængsel. Den gøres betinget af, at han udfører samfundstjeneste. Desuden konfiskeres firmabilen. Det skriver det regionale medie nordjyske.dk.

Hændelsen fandt sted om eftermiddagen 25. marts. Anklagemyndigheden mente, at topchefen havde gjort sig skyldig i forsætligt at have udsat cyklisten for fare.