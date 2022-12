Når det gælder Arktis, kan Danmark blive udsat for, at Rusland forsøger at skabe splid internt i landet og i forholdet til USA.

Fungerende FE-chef Svend Larsen understreger, at intet tyder på, at Rusland vil angribe et Nato-land.

Men det vil være en ”situation, der vil have træk, som minder om den kolde krig”.

- Det er en russisk konfrontationskurs mod Vesten, herunder Danmark, som ikke har været så klart manifesteret siden murens fald og slutningen af 80’erne.

- Vi forventer på lidt længere sigt en styrket russisk tilstedeværelse i Østersøen, som også kommer til at udfordre os. Det danske forsvar kommer til at få et helt andet behov for at vide, hvad der foregår på jorden, på vandet og i luften fra russisk side, siger han.