Pia Kjærsgaard er umådelig lettet: Det har været hårdt

- Jeg vil godt nok sige, at det har været hårdt. For os alle sammen. Mest for Morten og hans familie, naturligvis. Men også for andre i partiet, som hele tiden har skullet svare på spørgsmål om det her.

- Man kan i virkeligheden se, hvor urimeligt systemet er. Når der kan opstå så meget tvivl om et EU-system, og når det kan tage over syv år at få det afklaret, så er der noget galt et eller andet sted, siger Kjærsgaard.

Spørgsmål: Har det været en trussel mod partiet?

- Det er klart, når man hele tiden bliver spurgt om det her, og der hele tiden skabes tvivl igennem så mange år, så er der selvfølgelig nogen, der synes, at der må være et eller andet.