Pædagogmedhjælper får dom for at voldtage anbragte kvinder

En pædagogmedhjælper er idømt halvandet års fængsel for seksuelle overgreb på to unge kvinder på et opholdssted.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Dommen er afsagt onsdag ved Retten i Viborg.

Overgrebene fandt sted i marts i år på det opholdssted, hvor kvinderne på 18 og 19 år var anbragt. Her udsatte den 32-årige mand dem for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.