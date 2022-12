»Min far er nogle gange voldelig og kan finde på at slå, nive eller hive i mig, men bagefter nægter han at have rørt mig. Han råber også meget og kan blive rigtig sur. Han siger, at det er min egen skyld, fordi jeg er sådan en møgunge, og at jeg aldrig hører efter.«

Sådan beskriver en 15-årig sin hverdag over for en medarbejder