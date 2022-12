Men det var svært at forsvare et rådhus fyldt med julelys, efter at regeringen i efteråret opfordrede til at spare på al unødig belysning.

- Og så sender det også et forkert signal til borgerne, hvis vi fråser med energien i en tid, hvor mange har svært ved at betale deres regninger, siger han til Momentum.

Opfordringen kom som følge af energikrisen, der blandt andet er udløst af en usikker forsyningssituation i Europa og krigen i Ukraine.

Derfor har også 11 ud af 17 kommuner, som plejer at have en eller flere skøjtebaner, ifølge Momentum lagt vinteraktiviteten på is i år.

I oktober meddelte Frederiksberg Kommune således, at der ingen udendørs skøjtebane bliver på Frederiksberg Runddel.