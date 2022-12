Havørnen spreder sig over stadig mere af Danmark

- Vi er så heldige, at vi kan se dem rigtig mange steder i Danmark. Specielt ved søer, fjorde og vadehavet er der stor chance for at se dem, siger han.

I år har to par havørne blandt andet ynglet på Bornholm, og ubeboede småøer og holme kan blive den næste naturtype, de slår sig ned i.

Kerneområderne for den største rovfugl i dansk natur er Sydøstdanmark i almindelighed og Lolland, Falster, Sydfyn og Sydøstjylland.

Indvandringen mod nord op gennem Jylland er gået mere trægt end ventet. De seneste tendenser tyder dog på, at det nok skal komme.