Advokatfirma var ikke i kontakt med ofre i undersøgelse om overgreb

Det til trods for, at den daværende mindreårige ikke er blevet spurgt.

Heller ikke de to andre sager - der ifølge sammenfatningen handler om krænkende adfærd over for to personer ved ”festlige lejligheder” i 00’erne - er der tilstrækkeligt med beviser, lyder det.

Af kommissoriet fremgår det, at Kromann Reumert ikke tager kontakt til personer, der ikke selv har taget kontakt til advokatfirmaet. Samtidig fremgår det dog også, at advokaterne kan bede Kirkeministeriet om at gøre det.

Undersøgelsen blev igangsat i maj i år. Den gang sagde daværende kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), at sagen skulle afdækkes.

- Den adfærd, der beskrives, er rystende og dybt alvorlig, og derfor har jeg bedt om en tilbundsgående undersøgelse sagde hun i en pressemeddelelse.