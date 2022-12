Mand fra piratsag venter på benprotese

Derefter blev den 41-årige mand bragt til Danmark og varetægtsfængslet i mange måneder i en straffesag.

I slutningen af november bestemte Københavns Byret, at han skulle slippe for straf. Ganske vist deltog han i angrebet mod de danske styrker, men der var ikke beviser for, at han affyrede skud.

Nu befinder han sig på et udrejsecenter under Hjemrejsestyrelsen, oplyser Ekstra Bladet.

Myndighederne har forståelse for, at han skal have en benprotese, vurderer Emma Ring Damgaard, men endnu er der ikke truffet en afgørelse.