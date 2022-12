Terrorsag skrumpede fra 13 sigtede til 1 dømt

- Vi har en efterretningstjeneste og et politi, som har reageret på en henvendelse fra de polske myndigheder med et effektivt modsvar, og så har vi domstolene - og heldigvis for det - til at træffe afgørelse, siger specialanklager John Catre Nielsen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Ifølge ham er man fra anklagemyndighedens side overbevist om, at man har forhindret et terrorangreb.

Ali Al Masry, syrisk statsborger bosiddende i Holbæk, blev tirsdag idømt 16 års fængsel i sagen. Det er den strengeste straf, som indtil nu er udmålt i en dansk terrorsag. Retten har dømt efter en skærpelse af terrorlovgivningen, som trådte i kraft i 2020.

Af de mange anholdte fra februar 2021 var han den eneste, som blev dømt for terror. Hans kone og bror fik ni og seks måneders fængsel for at have sendt små pengebeløb til konens bror, som havde tilsluttet sig Islamisk Stat.