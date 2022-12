Rocker har fået forbud mod at opholde sig i 14 klubhuse

Såvel han som den anden, der er 69 år, er blevet straffet med fængsel i fire år. Dommen er afsagt af Retten i Glostrup, oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Sagen har drejet sig om en maskinpistol af mærket Scorpion og en pumpgun.

I et værksted i Glostrup havde politiet installeret videokameraer, og optagelser viser, hvordan flere mænd bar tasker fra en container ind i værkstedet.

I et tidligere retsmøde forklarede den 60-årige, at han ikke kendte til de to våben. Han var kun kommet for at kigge på udstyr til sin motorcykel, sagde han.