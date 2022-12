Politiet mangler spor i utilsigtet tyveri af urne

Urnen var bag lås, da den ikke endnu har kunnet nedsættes i jorden på grund af frost.

Politiet har foretaget en gerningsstedsundersøgelse og er kommet frem til, at kirkens hoveddør er blevet brudt op med et koben.

For nuværende har politiet ingen spor at gå efter, men der er sikret DNA fra nogle salmetal, som nu er indsendt til analyse.

Der arbejdes ud fra, at der har været flere gerningsmænd om tyveriet, og eventuelt at de har planlagt det og haft en sækkevogn med til at bære pengeskabet.

På grund af pengeskabets størrelse arbejdes der også ud fra, at gerningsmændene er kørt fra kirken i en bil af en vis størrelse.

Heine Bærentsen håber, at tyvekosterne bliver leveret tilbage.