Kathrine Dyrvig formulerer på sin egen måde den moderne forældres udfordring. Hun ved med sig selv, at hun skal forsøge at undgå at skælde ud på børnene, hun har ikke lyst til det – og hun gør det faktisk sjældent.

»Men nogle gange kan det også være svært ikke at skælde ud, for hvordan er det så, at vi skal sætte grænser og