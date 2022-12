Langt færre end ventet har brugt statens energilån

Der er tale om en indefrysning af den del af energiregningerne, som overstiger de udgifter, private husholdninger og virksomheder havde til el og gas i fjerde kvartal 2021.

Det er både muligt for private og virksomheder at benytte ordningen. Men det er ifølge TV 2 næsten kun private, der har tilmeldt sig.

En analyse foretaget af SMV Danmark, der repræsenterer 18.000 små og mellemstore virksomheder, viste i november, at kun få af organisationens medlemmer ville gøre brug af den.

0,6 procent af de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, var klar til at tage imod lånet. 97 procent sagde nej tak.

Årsagen til den lave tilslutning er ifølge analysen blandt andet, at virksomhederne er bekymrede for at stifte stor gæld. Og så mener en stor del af virksomhederne, at renten er for høj.