19/12/2022 KL. 17:20

Astrid Haug: »Nogle gange kan et rygte være stærkere end sandheden«

En falsk profil i klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaards navn delte falsk nyhed på Twitter. Her er ekspertens bud på, hvad man kan gøre for at undgå det.