»Der er en meget, meget lille chance for hvid jul. Den sne, vi har nu, synger på sidste vers, for der kommer varme buldrende for fuld sving. I morgen står vi op til 5-9 graders varme, og inden da har det regnet, og det betyder, at sneen forsvinder,« forklarer han.

Ved en landsdækkende hvid jul forstås ifølge DMI, at mere end 90 pct. af Danmark er dækket af sne den 24. december om eftermiddagen. Snedybden skal være mere end en 0,5 cm.

Jesper Eriksen vurderer, at det milde vejr, som afløser frost og sne mandag, vil forsætte til i hvert fald torsdag den 22. december.