Forsker i politik i Arktis: USA viser øget interesse i Arktis

- USA er i gang med at opruste i Arktis. Det er noget vi har set de seneste fem år, at USA er vågnet op og har indset, at det, der foregår i Arktis, har betydning for dets nationale sikkerhed, siger Jacobsen.

Der er særligt to grunde til, at amerikanerne opruster i Arktis, påpeger han.

Den ene er Kina, og Kinas interesse i området. Kina er USA’s store globale konkurrent i Arktis, hvor kineserne særligt har investeret økonomisk og forskningsmæssigt ifølge Marc Jacobsen.

- Det gælder blandt andet landets ”Belt and Road”-initiativ, siger han.