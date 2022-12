Hun håber, at det vil føre job og praktikpladser med sig. Hun siger til Sermitsiaq AG, at hun mener, at det er vigtigt, at der er fokus på, at det skal være grønlandske ansatte.

USA og det amerikanske luftvåben investerer massivt i vedligeholdelsen af sin militærbase Thulebasen i det nordvestlige Grønland.

En 12-årig kontrakt på op mod 3,95 milliarder dollar er blevet tildelt det grønlandskejede selskab Inuksuk A/S.

Kontrakten er kommet på plads, efter at både Danmark og Grønland var utilfredse med, at et amerikansk selskab fik vedligeholdelseskontrakten i 2014.