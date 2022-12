USA investerer tocifret milliardbeløb i Thulebasen

De nye udbudskriterier skulle bidrage til, at fremtidige kontrakter kunne tildeles et dansk/grønlandsk selskab, som det nu er sket.

I maj skrev Berlingske, at en censureret rapport fra en amerikansk kontrolmyndighed viste, at USA agtede at investere i Thulebasen.

Den amerikanske ambassade bekræftede til avisen, at en opgradering af luftbasen var på vej.