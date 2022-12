Over 5000 borgere i Kalundborg har udfald i fjernvarme

- Selv om der sættes stærkt ind for at opretholde temperaturen på fjernvarmevandet, kan det desværre ikke undgås, at der kommer udsving i varmeforsyningen, skriver Kalundborg Forsyning ifølge lokalmediet sn.dk.

- Det påvirker det varme vand i hanen og varmen i radiatoren. Der arbejdes på højtryk for at løse udfordringerne, og vi beklager meget de gener, det medfører.