Fjernvarmen er på vej tilbage i Kalundborg efter store udfald

- Der går desværre nogle timer endnu, før vandet er varmet op, og før varmen kan mærkes i hele byen, lyder det i meddelelsen.

Det var Asnæsværket ved Kalundborg, som havde problemer.

Det skyldtes et havari på værket, fortalte Flemming Wilson Zinckernagel, kraftværkschef på Asnæsværket, tidligere lørdag til sn.dk.

- Årsagen til den manglende varme skyldes, at værket fredag omkring klokken 18.30 blev ramt af et havari i en 10 kilovolt skinne som forsyner blok 6. Havariet betyder, at blokken ikke kan levere fjernvarme til Kalundborg Forsyning og dermed til Kalundborg by, sagde han til lokalmediet.