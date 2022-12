En mand er fredag afgået ved døden efter en drukneulykke i en isbelagt sø ved Søndersø på Fyn.

Det oplyser Fyns Politi til B.T.

Ulykken skete, da manden forsøgte at redde sin hund, der allerede var gået gennem isen.

- Det var et jagtselskab. I den forbindelse er en af personernes hund løbet ud på isen. Hunden ryger igennem isen, og ejeren løber efter hunden for at redde den.