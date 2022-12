Mens der var meget, der skilte Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne i valgkampen, var de enige om i hvert fald én ting.

Sundhedsvæsnet skal have en akut hjælpepakke. Det føg med milliarder, og det kunne ikke gå hurtigt nok med at få dem ud. På valgdagen fik partierne magten til at levere på løftet.

Nu er den nye SVM-regering klar med en plan, der allerede fra nytår skal hjælpe sundhedsvæsnet, men på et afgørende punkt adskiller den sig fra det, partierne sagde før valget.