Det kan give nogle meget glatte veje, og derfor bør personer i det vestlige og nordvestlige Jylland være ekstra forsigtige i trafikken.

»Der kommer nedbør ind over Danmark fra England, og det falder nok primært som sne eller slud, men der er en lille risiko for, at det kortvarigt kan give isslag fra sydspidsen af Ringkøbing Fjord og op mod Mariager Fjord og nord for den linje,« siger Mette Zhang og understreger:

»Vi er slet ikke sikre på, at det sker, men det er så farligt et fænomen, at vi gerne vil advare mod, at risikoen er der.«