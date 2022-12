Mødre til børn i Syrien-fangelejr må ikke komme til Danmark

Københavns Byret frifinder fredag Udenrigsministeriet i en retssag om hjemtagelse af tre drenge fra en fangelejr i Syrien.

Sagen var anlagt af to mødre til de tre børn, som alle sidder i den kurdisk- kontrollerede Roj-lejr.

Institut for Menneskerettigheder var også gået ind i sagen for at få underkendt Udenrigsministeriet afgørelse i den meget omtalte sag. Mødrene repræsenteres af organisationen Repatriate the Children - Denmark.