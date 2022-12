Far får fængsel i syv år - voldtog datter gennem to år

Igennem to år udsatte en far fra Fredericia flere gange sin datter for voldtægter. Det har et nævningeting i Retten i Kolding fastslået i en dom fredag, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Straffen er blevet fastsat til fængsel i syv år til den 38-årige mand.

Offeret, der nu er 14 år, er blevet tilkendt en godtgørelse på 150.000 kroner, oplyser politiet om dommen.