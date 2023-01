Arbejdsdrengen Nils Bernstein endte som øverste chef i Nationalbanken

»Jeg var 16 år i Finansministeriet og var i en vis forstand i lære igen, for jeg havde jo ikke lært noget som helst på universitetet om at gebærde mig på en arbejdsplads, og jeg begyndte som ”budgetbisse”, som det hed, når man fik et bestemt udgiftsområde, som man skulle passe,« fortæller han.

Det blev til en lang karriere i centraladministrationen, hvor Nils Bernstein nåede at være ministersekretær, kontorchef og siden departementschef i fire ministerier. Senest i Statsministeriet, og i 2005 kulminerede hans karriere udi økonomi med en udnævnelse til nationalbankdirektør.

Kun et par år senere rullede finanskrisen, som for alvor ramte den danske bankverden i 2008. Siden fik Nils Bernstein kritik for, at han som nationalbankdirektør ikke havde advaret politikerne om krisen i tide.