Søn undgår straf efter drab på mor - han stak i nødværge

Men forinden havde hun truet ham med kniv. I sommerhuset forskrækkede hun ham ved at fare frem imod ham med råb og trusler. Ifølge rettens afgørelse var det uklart, om hun også ved denne lejlighed var bevæbnet med kniv, men sønnen må have troet, at han var i overhængende livsfare.

Ganske vist overskred han grænserne for lovlig nødværge, men hans angreb med kniv mod hende skete i skræk og ophidselse, og derfor er han fri for straf, fastslår retten.

Samtlige nævninger og dommere er enige om afgørelsen, fremgår det.