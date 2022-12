Værgeløs kvinde blev tævet til døde i sit hjem

Overfaldet skete, da hun lå i sofaen i hjemmet.

Det var den 62-årige mand selv, der ringede til alarmcentralen en dag i juni 2021.

Politiets efterforskning førte til, at han blev anholdt og sigtet. Først for drab, men siden kom sagen til at dreje sig om det, der hedder vold med døden til følge.

I torsdagens dom indgår, at han skal betale 75.000 kroner i godtgørelse til offerets mor.

Desuden er han blevet frakendt retten til at arve efter samleveren.

Da sagen kom for i byretten, indgik det også, at han i flere måneder op til det dødelige overfald havde udsat kvinden for vold.