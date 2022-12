»Billeder fra ulykkesstedet viser, at flere af lastbilerne er krøllet sammen og personbilerne er smidt lidt rundt ved vejen, og så er nogle af personbilerne kørt sammen.«

Han fortæller, at politiet har et stort arbejde foran sig med at afhøre trafikanter, vidner og tilskadekomne samt foretage undersøgelser på stedet og besigtige beskadigede køretøjer.

Derfor er det for tidligt at sige, hvornår Nordjyske Motorvej igen er åben for trafikanter.

»Men vi kommer i hvert fald til at arbejde der det meste eftermiddagen,« siger han.

Den ene af de to omkomne er en lastvognschauffør, skriver regionalmediet nordjyske.dk. Hans identitet er endnu ikke fastlagt. Den anden er en 40-årig mand fra Himmerland. To personer er kommet lettere til skade, og politiet har aktiveret det såkaldte psykosociale beredskab i Hobro.