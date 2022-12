”Kør, kør, kør!” Med de ord gejlede en 15-årig pige på passagersædet sin kammerat ved rattet op til at fortsætte vild kørsel ved Hedehusene, Ishøj og Roskilde.

Pigen er af Retten i Glostrup dømt for medvirken til særlig hensynsløs kørsel og for at have bragt andre i fare.

Det er meget usædvanligt, at der i færdselssager bliver dømt for medvirken, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse om sagen.