Mand skyldig i terrorplaner - hustru og bror frifundet

En 35-årig mand er skyldig i at planlægge terror. Hans bror og hustru kan ikke dømmes for medvirken til mandens planer, men de er skyldige i forskellige former for terrorstøtte.

Retsformand Peder Johannes Christensen har torsdag formiddag læst konklusionen på kendelsen i den langstrakte sag op i Retten i Holbæk.