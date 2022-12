Tog mellem Odense og Fredericia er aflyst på grund af overgravet kabel

Signalerne bliver styret via kabler, og dermed kan overgravede kabler føre til signalfejl. Banedanmark står for signaler og skinner, og virksomheden er på opgaven for at løse problemet.

Det er alene regionaltogene, der er aflyst, og der kører således fortsat andre tog på strækningen. Der afgår et regionaltog i timen.

DSB indsætter nogle togbusser mellem Odense og Fredericia, men det er ikke muligt for selskabet at få leveret det nødvendige antal.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at skaffe de togbusser, siger Tony Bispeskov.