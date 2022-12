- Til weekenden begynder det at presse en lille smule på med, at der kommer lidt lunere luft. Men det er først på mandag, at vi får et massivt varmefrembrud.

De højere temperaturer skyldes, at der i stedet for polarluft fra nord vil blæse mild atlanterhavsluft ind fra vest. Det betyder, at der fra oven vil falde regn i stedet for sne.

- Vi får døgntemperaturer på et sted mellem fem og ti graders varme, siger Trine Pedersen.

Hvis julen alligevel ender med at blive hvid, skal vejret skifte endnu en gang.

Den sne, der ligger over landet i denne uge, kommer ifølge den vagthavende meteorolog til at forsvinde.